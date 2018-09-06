В ходе избирательной кампании к региональным выборам зафиксировали 233 сообщения о нарушениях

В России Ассоциация независимых общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) получила 233 сообщения о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании, из них 35 обращений оказались ложными.

Отмечается, что количество обращений снизилось почти втрое — с 600 в предыдущем году, до 233 — в этом, сообщают "Известия" со ссылкой на данные НОМ.

Эксперты отметили, что падение количества обращений связано с низкой заинтересованностью россиян в этих выборах.

Ранее Центризбирком России обнаружил у 336 кандидатов, участвующих в выборах разного уровня 9 сентября, судимость.