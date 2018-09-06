Ученые объяснили таинственную улыбку Моны Лизы заболеванием щитовидной железы

Таинственная улыбка Моны Лизы свидетельствует о гипотиреозе — недостатке гормонов щитовидной железы. Об этом говорится в исследовании ученых из Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США).

По словам специалистов, для представительниц слабого пола, страдающих этим недугом, характерна легкая полуулыбка, вызванная мышечной слабостью, в частности лицевых мышц, и определенными моторными нарушениями, передает RT.



Кроме того, ученые обнаружили у Лизы Герардини (1479—1542 или ок. 1551), изображенной на картине Леонардо да Винчи, другие признаки гипотиреоза: припухшие кисти, желтоватый оттенок кожи, редеющие волосы, отсутствие бровей и ресниц, небольшой зоб.

При этом эксперты не исключили, что полуулыбка может быть лишь художественным приемом да Винчи.



Ранее французский музей Конде обнаружил картину, которая могла быть попыткой Леонардо да Винчи написать Мону Лизу в обнаженном виде.