Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 358 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в префектурах Осака и Хиого увеличилось до 358 человек. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на официальные данные.

Отмечается, что при землетрясении погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения пострадали более 200 человек.



Сегодня в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров. В префектурах Осака и Хего без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.