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Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 358 человек

14:23, 18.06.2018
Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 358 человек
Фото: скриншот видео youtube.com

Число пострадавших в результате землетрясения в префектурах Осака и Хиого увеличилось до 358 человек. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на официальные данные.

Отмечается, что при землетрясении погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения пострадали более 200 человек.

Сегодня в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров. В префектурах Осака и Хего без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

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