Правительство РФ поддержало идею наделить ВЭБ статусом пенсионного фонда

Правительство России поддержало инициативу наделить Внешэкономбанк (ВЭБ) статусом негосударственного пенсионного фонда. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Давайте наделим его не только полномочиями управляющей компании, а сделаем еще и государственный пенсионный фонд. Эта идея, которую все поддерживают. Она решает для нас очень много проблем, связанных с „молчунами“, и как идея на уровне правительства и ЦБ поддержана», — цитирует Моисеева "РИА Новости".

Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму до конца года.

Сейчас ВЭБ является государственной управляющей компанией (ГУК) Пенсионного фонда России. Организация по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых «молчунов»).



Ранее сообщалось, что убыток ВЭБа в I полугодии превысил 75 миллиардов рублей.