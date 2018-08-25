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Убыток ВЭБа в I полугодии превысил 75 миллиардов рублей

03:31, 25.08.2018
Убыток ВЭБа в I полугодии превысил 75 миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

Убыток «Внешэкономбанка» (ВЭБ) по МСФО в первом полугодии вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд рублей.

Чистый процентный доход за отчетный период упал в 1,6 раза — до 27,3 млрд рублей, передает «Коммерсант». При этом чистые доходы по сборам и комиссионным увеличились на 5,6%, до уровня в 3,8 млрд рублей.

Отмечается, что активы госкорпорации выросли на 2,9%, до 3,4 трлн рублей, обязательства — на 4,6%, до 3,1 трлн рублей.

Ранее ВЭБ определил первые непрофильные активы, которые банк может выставить на продажу.

ЭкономикаБанки
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