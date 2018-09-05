В Казани выставили на продажу последний автосалон «Акоса» за 180 миллионов рублей

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В Казани на продажу выставили двухэтажное здание автосалона, принадлежащее дилеру «Акос». Ранее в этом автосалоне продавали автомобили Kia.

Задние площадью 9 547 кв. м находится по адресу Аделя Кутуя, 96. В объявлении, размещенном на Avito, отмечается, что предложение о его продаже ограничено по времени.

Ранее это здание уже выставляли на продажу — в ноябре 2017 года за него просили 298 млн рублей.

Напомним, что это последний автосалон «Акоса» в Казани. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».