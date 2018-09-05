Станислав Галиев: «Нельзя всю ответственность за поражения на вратарей скидывать. Дело в команде»

Форвард «Ак Барса» после игры с «Витязем» признался, что команде стыдно за последние результаты.

— На старте сезона— 11 шайб. Наверное, не только к вратарям вопросы?

— Дело не только во вратарях, дело в команде, в нас самих. Нельзя всю ответственность на вратарей складывать. Я думаю, что все складывается из маленьких кусочков, отрезков, ошибок. И настрой тоже опять.

— Не обижает, что на команду-чемпион ходят так мало зрителей?

— Странновато, конечно, что на чемпиона ходят так мало. Но и их понять можно, с такой игрой, в какую мы сейчас играем. Нам немножко стыдно даже за это, — не стал пенять на болельщиков и Станислав Галиев.

— Федор Малыхин говорит, что сами отдали победу после 3:2.

— Мы только после 0:2 вспомнили, что надо играть в хоккей, завелись, разозлились, но пропустили в большинстве.

— Сегодня ваша бригада большинства с Малыхиным была очень эффектна.

— Да, наверное нормально сыграли, две из трех попыток реализовали, надо продолжать работать, — приводит слова форварда «Реальное время».

