Федор Малыхин: «Сами отдали победу. Но самое главное закончить хорошо»

Нападающий «Ак Барса» после проигранного матча против подольского «Витязя» поделился мыслями о сопернике и старте сезона 2018/2019 в КХЛ:

— Согласен, что после счета 2:2 сами же отдали победу?

— Я соглашусь, что скорее не команда соперника создала себе соперника, а мы позволили мы им своими недоработками повести в счете. Мы должны были выигрывать. Надо делать правильные выводы, играть с первых секунд и до последних матчей, а не как сегодня — пришлось раскачиваться.

— Была довольно открытая игра. Это следствие уменьшенной площадки?

— Я не думаю, что с этим связано. Просто где-то то одни проваливались, то другие проваливались.

— Как оценишь старт сезона? Все-таки два поражения из трех игр.

— Как говорит один авторитетный человек «самое главное закончить хорошо», — приводит слова Федора Малыхина корреспондент «Реального времени».