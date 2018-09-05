Власти отложили обсуждение новой накопительной системы из-за резонанса вокруг пенсионного возраста

Министерство финансов РФ и Банк России отложили публичные обсуждения новой системы пенсионных накоплений — индивидуального пенсионного капитала (ИПК) из-за реакции общества на предложение о повышении пенсионного возраста.

По словам источника «Интерфакса», публичные обсуждения законопроекта об ИПК отложены до конца года. Другой собеседник утверждает, что обсуждения начнутся осенью, когда состоится принятие законопроекта о пенсионном возрасте во втором чтении.



Между тем заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что проект ИПК не откладывается, а задерживается.

«ИПК сейчас не откладывается, а задерживается, как он задерживается последние 2 года. Задерживается он потому, что мы хотим выйти с законом, который будет давать ответы уже на все вопросы, в том числе на вопрос о правильном регулировании полномочий центрального оператора», — пояснил он.



Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позднее президент России Владимир Путин предложил установить пенсионный возраст для женщин с 60 лет, а также пообещал сохранить ряд льгот.