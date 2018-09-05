В России разработают схему поддержки банков, кредитующих застройщиков
Минфин, Банк России, Минстрой и ДОМ.РФ разрабатывают схему поддержки банков, которые будут кредитовать застройщиков. Об этом на совете Ассоциации банков России сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
«Сейчас мы совместно с Центральным банком, Минстроем и ДОМом.РФ разрабатываем схему, при которой государство в лице ДОМа.РФ окажет поддержку, в том числе, возможно, гарантийную поддержку для банков для кредитования застройщиков», — цитирует ТАСС Моисеева.
Ранее сообщалось, что строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено из-за обновленного закона о долевом строительстве. Он усложнил финансирование таких строек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым