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В России разработают схему поддержки банков, кредитующих застройщиков

18:08, 05.09.2018
В России разработают схему поддержки банков, кредитующих застройщиков
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Минфин, Банк России, Минстрой и ДОМ.РФ разрабатывают схему поддержки банков, которые будут кредитовать застройщиков. Об этом на совете Ассоциации банков России сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Сейчас мы совместно с Центральным банком, Минстроем и ДОМом.РФ разрабатываем схему, при которой государство в лице ДОМа.РФ окажет поддержку, в том числе, возможно, гарантийную поддержку для банков для кредитования застройщиков», — цитирует ТАСС Моисеева.

Ранее сообщалось, что строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено из-за обновленного закона о долевом строительстве. Он усложнил финансирование таких строек.

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