В России разработают схему поддержки банков, кредитующих застройщиков

Минфин, Банк России, Минстрой и ДОМ.РФ разрабатывают схему поддержки банков, которые будут кредитовать застройщиков. Об этом на совете Ассоциации банков России сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Сейчас мы совместно с Центральным банком, Минстроем и ДОМом.РФ разрабатываем схему, при которой государство в лице ДОМа.РФ окажет поддержку, в том числе, возможно, гарантийную поддержку для банков для кредитования застройщиков», — цитирует ТАСС Моисеева.

Ранее сообщалось, что строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено из-за обновленного закона о долевом строительстве. Он усложнил финансирование таких строек.

