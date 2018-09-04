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Недвижимость

Строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено

11:28, 04.09.2018
Строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено
Фото: realnoevremya.ru

Строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено из-за обновленного закона о долевом строительстве. Он усложнил финансирование таких строек.

Застройщики рассказали, что возможно не смогут выполнить обещания, так как законом теперь разрешается тратить деньги дольщиков только на те дома, в которых эти дольщики приобрели квартиры. Это означает, что на каждое разрешение на строительство должен быть отдельный счет, а банки будут контролировать использование денег, чтобы не было нецелевого расходования, передают «Ведомости».

Ранее Минстрой РФ предложил защитить покупателей машино-мест и кладовых при банкротстве застройщиков.

Недвижимость
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