Владимир Плющев: «Шанцев приложит все усилия для возвращения «Динамо» в лидеры»

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев предан клубу и сделает все возможное для того, что вернуть команду на лидирующие позиции в отечественном хоккее, заявил «РИА Новости» заслуженный тренер России Владимир Плющев.

«Мне сложно сказать, как быстро перестроится работа в клубе, — сказал Плющев. — Я знаю, что Валерий Павлинович — не просто фанат хоккея, он фанат «Динамо». И очень много сделал для «Динамо». Понимаете, процесс перестройки команды и изменения психологии игроков очень длительный. А главное — это и подбор тренерских кадров, и всего того коллектива, который создает результат. Я уверен в том, что Валерий Павлинович приложит все усилия для того, чтобы «Динамо» вернулось на то лидирующее место, которое всегда занимало в истории отечественного хоккея».

Московское «Динамо» на старте 11-го чемпионата КХЛ проиграло уфимскому «Салавату Юлаеву» в овертайме (2:3) и омскому «Авангарду» — 1:5.

