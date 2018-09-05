Политологи: «Приезд Сергея Кириенко в Татарстан говорит о выравнивании отношений»

Главной интригой Казанского форума по межкультурному диалогу стал приезд Сергея Кириенко, который до этого в течение значительного времени уклонялся от визитов в Татарстан. Известные российские политологи расценили визит как сигнал к восстановлению нормальных рабочих отношений.

— Некоторые вещи останутся просто как рудименты, как то, что на самом деле уже не соответствует духу и задачам времени, — констатирует политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, который полагает, что визит Сергея Кириенко в Казань носит чисто рабочий характер, а «наследие 90-х — проблемы, которые возникали много лет назад из-за ассиметричного характера нашей федерации, преодолены».

Подробнее об открытии форума, взаимоотношениях двух Кремлей — Казанского и Московского — и перспективах федерализма в России — в материале «Реального времени».