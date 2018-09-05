В Казани продают помещение, где располагался «Анкор банк», за 13,8 млн рублей
В Казани выставили на продажу помещение, где располагался «Анкор банк». За помещение площадью 69 кв. м просят 13,8 млн рублей.
В объявлении на Avito подчеркивается, что у помещения есть арендаторы. На сегодняшний день они заканчивают ремонтные работы
Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество «Анкор банка» на сумму около 269 млн рублей.Недвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым