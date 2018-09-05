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Недвижимость

В Казани продают помещение, где располагался «Анкор банк», за 13,8 млн рублей

17:11, 05.09.2018
В Казани продают помещение, где располагался «Анкор банк», за 13,8 млн рублей
Фото: скриншот

В Казани выставили на продажу помещение, где располагался «Анкор банк». За помещение площадью 69 кв. м просят 13,8 млн рублей.

В объявлении на Avito подчеркивается, что у помещения есть арендаторы. На сегодняшний день они заканчивают ремонтные работы

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество «Анкор банка» на сумму около 269 млн рублей.

Недвижимость Татарстан
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