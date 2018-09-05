Назначение главы Следкома Татарстана в московский главк ведомства маловероятно — источник

Назначение руководителя Следкома по Татарстану Павла Николаева на аналогичную должность в столичный главк ведомства маловероятно. Об этом «Реальному времени» сообщили источники.

Они подтвердили, что Николаев получал предложение о переходе, но вопрос еще не решен.

«Назначение маловероятно», — отметил один из представителей ведомства. Впрочем, никто из собеседников «Реального времени» не сомневается, что Николаев справится с новой должностью.

Стоит отметить, что в октябре 2018 года у главы Следкома по РТ заканчивается срок полномочий на посту. Николаев возглавил татарстанское управление после отставки Владимира Киршина. Почти год он исполнял обязанности в ранге и. о., в октябре 2011-го указом президента страны был назначен руководителем регионального управления Следкома в Татарстане, но только на двухлетний срок. В 2013-м был переназначен еще на пять лет. Таким образом, второй срок полномочий генерал-лейтенанта юстиции Николаева истекает в октябре 2018 года.

Подробнее о возможном назначении главы СУ СКР по РТ читайте в материале «Реального времени».