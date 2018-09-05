Власти Оренбурга не планируют повышать стоимость проезда в муниципальном транспорте в 2018 году

В администрации Оренбурга опровергли информацию в местных СМИ о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на начальника управления пассажирского транспорта горадминистрации Дмитрия Анисимова, до конца 2018 года повышение тарифа на муниципальном транспорте не планируется.

«На сегодняшний день в администрации города Оренбурга нет информации от частных перевозчиков о повышении стоимости проезда на общественном транспорте, связанной с ростом цен на газ и газомоторное топливо. Однако частные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, и муниципалитет не может повлиять на возможное удорожание проезда. Что касается муниципального транспорта и регулируемого тарифа, установленного решением городского совета, до конца 2018 года повышение пока не планируется», — отметил Анисимов.

Напомним, депутаты Оренбургского городского совета утвердили новые тарифы на проезд в муниципальном транспорте. С 1 июля стоимость проезда в автобусах и троллейбусах при наличном расчете составила 20 рублей. Нововведением стал безналичный расчет по специальным картам — 17 рублей за поездку.

Ранее сообщалось, что из-за повышения тарифа снизился пассажиропоток на муниципальном транспорте.