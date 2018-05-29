Депутаты Оренбурга утвердили повышение платы за проезд в общественном транспорте

Депутаты Оренбургского городского совета утвердили новые тарифы на проезд в муниципальном транспорте.

С 1 июля стоимость проезда в автобусах и троллейбусах при наличном расчете составит 20 рублей. Нововведением станет безналичный расчет по специальным картам — 17 рублей за поездку, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Планируется, что тарифы будут действовать до конца 2019 года. Кроме того, новые правила отменяют проездные для автобусов и троллейбусов, но вводят льготный проезд для школьников (с 7 до 13 лет) — 350 рублей в месяц.

Ранее стоимость проезда в Оренбурге составляла 13 рублей для троллейбуса и 17 рублей для автобуса. Стоит отметить, что на сегодняшний день тарифы на проезд в оренбургских троллейбусах — самые низкие в ПФО.



Добавим, что на заседании 23 мая депутаты раскритиковали предложение повысить плату за проезд. Тогда же народные избранники предлагали сделать бесплатными поездки для детей до 14 лет.