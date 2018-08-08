В Оренбурге из-за повышения тарифа снизился пассажиропоток на муниципальном транспорте

В Оренбурге снизился спрос у горожан на услуги муниципального транспорта.

По данным издания Урал56.Ру, с начала введения нового тарифа на проезд в общественном транспорте пассажиропоток снизился на 8%. Как говорят сами перевозчики, на некоторых маршрутах заметно снижение до 30%. Кроме того, бесконтактным образом расплачиваются менее половины пассажиров.

Напомним, ранее депутаты Оренбургского городского совета утвердили новые тарифы на проезд в муниципальном транспорте. С 1 июля стоимость проезда в автобусах и троллейбусах при наличном расчете составила 20 рублей. Нововведением стал безналичный расчет по специальным картам — 17 рублей за поездку.