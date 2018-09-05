Опыт Татарстана можно использовать при решении религиозных конфликтов — Минниханов

Опыт Татарстана может быть востребован при урегулировании разрастающихся конфликтов на религиозной почве. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на открытии Казанского форума по межкультурному диалогу.

«Тот факт, что в Татарстане на протяжении многих веков сложились традиции мирного сосуществования двух мировых религий — ислама и православия — привлекает к себе всеобщее внимание. Особо ценно, что эти традиции и сохранение национальной идентичности лежат в основе татарского богословского наследия», — цитирует Минниханова пресс-служба РТ.

По его словам, представители более 170 народов России считают Татарстан своим родным домом. Отмечается, что в республике эффективно работают Ассамблея народов Татарстана, 8 домов дружбы народов и около 100 национально-культурных центров.

Накануне бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова прибыла в Казань для участия в Казанском форуме по межкультурному диалогу. Для участия в форуме Казань посетил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.