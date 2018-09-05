В Марий Эл на довыборах в Госсобрание победили гендиректор «ЖилКом-Сервиса», директор «Марийскавтодора» и заведующая детсадом
В Марий Эл подвели итоги дополнительных выборов депутатов Госсобрания республики. Победителями оказались гендиректор ООО «ЖилКом-Сервис» Динар Сабирзянов, директор ГКУ «Марийскавтодор» Анатолий Аверин и заведующая детсадом №80 Йошкар-Олы Вера Вертинская.
Первый вице-премьер правительства Марий Эл Сергей Сметанин рассказал, что явка на довыборах, прошедших 2 сентября, составила 32%. Всего было зарегистрировано 68,5 тысячи избирателей, передает marimedia.ru.
Сабирзянов получил в Северо-Восточном одномандатном округе №19 71,2% голосов. Аверин собрал в Советском одномандатном округе №26 60,9% голосов. Вертинская же может похвастаться только 49,5% голосов в Гомзовском одномандатном избирательном округе №8.
Сметанин подчеркнул, что органы государственной власти республики оказывали необходимое содействие избирательным комиссиям.ОбществоВласть
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