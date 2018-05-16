В России отзывают 7,6 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с подушками безопасности

Официальный дилер Toyota в России ООО «Тойота Мотор» отзывает в России 7 638 тыс. автомобилей Lexus NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350, RX 450h, а также Toyota Alphard и Hilux.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года.



«Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Данный дефект приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме. В случае возникновения такой ситуации на приборной панели автомобиля включится контрольная лампа системы подушек безопасности «SRS». При дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком состоянии боковые подушки безопасности или шторки безопасности могут не активироваться», — говорится в сообщении Росстандарта.

Все ремонтные работы по устранению дефекта будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отзовет 411 тыс. авто из-за проблем с ремнем безопасности.