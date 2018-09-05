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Кредиторы кирпичного завода, принадлежащего Анатолию Ливаде, обсудят банкротство предприятия

11:34, 05.09.2018
Кредиторы кирпичного завода, принадлежащего Анатолию Ливаде, обсудят банкротство предприятия
Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Кредиторы кирпичного завода «Клюкер» (бренд «Ключищенская керамика»), ранее принадлежавшего главе «ФОНа» Анатолию Ливаде, на первом собрании могут принять решение о применении дальнейшей процедуры банкротства и об обращении в Арбитражный суд с соответствующим ходатайством.

Собрание кредиторов «Клюкера» состоится 19 сентября по месту нахождения завода в Верхнеуслонском районе. Всего в повестке значится 8 вопросов, говорится в сообщении на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее АКБ «Спурт» предъявил требования главе ГК «ФОН» Анатолию Ливаде на сумму 487,3 млн рублей.

Бизнес Татарстан
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