Татарстанец поднял вес в 285 кг и стал чемпионом России по тяжелой атлетике

На проходящем в Ростове-на-Дону чемпионате России по тяжелой атлетике, татарстанец Зулфат Гараев в весовой категории до 62 кг завоевал золотые медали.

Гараев в общей сложности поднял вес в 285 кг — в рывке показал результат 132 кг, в толчке — 153 кг. Второе место занял Павел Суханов, представляющий сразу две области — Московскую и Оренбургскую, он показал результат 268 кг (118+150). На третьей позиции оказался Раис Гайнутдинов из Кировской области (259, 115+144).

Таким образом, татарстанский спортсмен пробился на чемпионат мира, который пройдет с 1 по 10 ноября в столице Туркмении Ашхабаде. Первенство России завершится 9 сентября.

Зулфат Гараев является уроженцем Кировской области. В 2012 году спортсмен вместе с семьей переехал жить в Набережные Челны.