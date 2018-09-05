Жители Татарстана в разы снизили суммы пожертвований на благотворительность

Средний размер пожертвований жителей Татарстана с банковских карт на благотворительность сократился в 8,5 раза — с 1,6 тыс. до 191 рублей.

При этом количество операций выросло. Так, в этом году на благотворительность с карт оплаты было направлено на 22% больше операций, чем в прошлом. Об этом сообщили «Ъ-Казань» в Национальной системе платежных карт «Мир».

В связи с этим Татарстан включили в пятерку регионов-лидеров по участию в благотворительной деятельности.

Ранее «Реальное время» выяснило, что казанцы помогать бездомным животным готовы помогать больше, чем бездомным людям. Тяжелобольным детям традиционно сочувствуют все, и почти никто — ВИЧ-инфицированным, алкозависимым и мигрантам.