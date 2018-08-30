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Россия вошла в топ-3 стран по числу смертей от злоупотребления алкоголем

03:33, 30.08.2018
Россия вошла в топ-3 стран по числу смертей от злоупотребления алкоголем
Фото: pixabay.com

Россия заняла третье место в рейтинге стран мира по числу смертей от злоупотребления алкоголем.

Так, в 2016 году от спиртного погибли 43 тыс. россиянок и 180 тыс. россиян, пишет The Global Times со ссылкой на отчет медицинского журнала Lancet.

Список возглавил Китай, где в позапрошлом году из-за алкоголя умерли 59 тыс. женщин и 650 тыс. мужчин. Второе место заняла Индия с 42 тыс. женских смертей и 290 тыс. мужских.

Ранее стало известно, что в Татарстане количество алкогольных отравлений за 6 месяцев 2018 года снизилось на 30%.

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