Российские банки за четыре года на 20% сократили объем привлеченных иностранных кредитов

За последние четыре года российские банки привлекли на 20% меньше средств нерезидентов общей суммой 4,8 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», основанном на данных Банка России.

При этом в первом полугодии 2018 года доля кредитов от иностранных финансовых организаций в пассивах российских банков составила 5,5%. Четыре года назад она составляла 9,7%, пишут «Известия».

Наибольшая доля привлеченных у нерезидентов средств приходится на страны Западной Европы, однако в последнее время фиксируется рост азиатских инвесторов.



По мнению экспертов, это связано с введением антироссийских санкций. Недостающие средства кредитные организации восполняют за счет депозитов российских граждан и компаний.

Ранее сообщалось, что россияне задолжали почти 6 триллионов рублей по ипотечным кредитам.