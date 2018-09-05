В Казани на продажу выставили один из ресторанов «Траттория» за 240 млн рублей

«Агентство регионального развития» выставило на продажу один из клубных ресторанов «Траттория» в Казани. Соответствующее объявление появилось на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Ресторан расположен в торговом комплексе Азино, на улице Минской, 9. Стоимость продажи составляет 240 млн рублей. Помещение ресторана расположено на втором этаже комплекса.

По информации продавца, площадь ресторана составляет 1600 кв. м, 451 кв. м приходится на зону для бильярда. Помещение имеет собственный выход и зону загрузки-выгрузки.

Ранее прокуратура уличила ресторан «Траттория» на Ямашева в незаконном подключении к водопроводу.