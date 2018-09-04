Сечин поддержал поправки Путина к пенсионной реформе

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что поддерживает поправки к пенсионной реформе, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

«Мы всецело поддерживаем инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной», — заявил Сечин в интервью ТАСС.

Он также отметил, что «Роснефть» давно применяет принципы, заложенные в пенсионной реформе.

По словам Сечина, «Роснефть» готова участвовать в разработке экономических стимулов, мотивирующих бизнес к принятию на работу граждан предпенсионного возраста. Он добавил, что сейчас в компании «реализуется целый ряд программ, нацеленных на социальную защиту» возрастных сотрудников.

Напомним, что в телеобращении Путин предложил установить пенсионный возраст для женщин с 60 лет. Также он пообещал сохранить льготы по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте для граждан предпенсионного возраста.

