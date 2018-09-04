Новости экономики

18:11 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Нацбанк Ирана выкупит особняк в центре Казани

17:28, 04.09.2018

Дочерняя структура Национального банка Ирана в течение месяца выкупит под офис одно из зданий в центре Казани. Сам филиал банка будет открыт до конца 2018 года.

«Они хотели хорошее здание в центре города, таких зданий в госсобственности нет, поэтому мы подобрали частные предложения. Они посмотрели шесть зданий, и сделка ориентировочно состоится в течение месяца, и мы будем готовы ее анонсировать», — цитирует РБК главу АИР Татарстана Талию Минуллину.

По ее словам, представители иранского банка будут оказывать в Казани традиционные банковские услуги и будут проводить обучение исламскому банкингу для заинтересованных банковских структур из Татарстана.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Ирана — «Банк Мели Иран» планирует открыть филиал в Казани.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок