Нацбанк Ирана выкупит особняк в центре Казани

Дочерняя структура Национального банка Ирана в течение месяца выкупит под офис одно из зданий в центре Казани. Сам филиал банка будет открыт до конца 2018 года.



«Они хотели хорошее здание в центре города, таких зданий в госсобственности нет, поэтому мы подобрали частные предложения. Они посмотрели шесть зданий, и сделка ориентировочно состоится в течение месяца, и мы будем готовы ее анонсировать», — цитирует РБК главу АИР Татарстана Талию Минуллину.

По ее словам, представители иранского банка будут оказывать в Казани традиционные банковские услуги и будут проводить обучение исламскому банкингу для заинтересованных банковских структур из Татарстана.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Ирана — «Банк Мели Иран» планирует открыть филиал в Казани.