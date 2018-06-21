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В Казани может появиться филиал Национального банка Ирана

13:11, 21.06.2018
В Казани может появиться филиал Национального банка Ирана
Фото: commons.wikimedia.org / units.bmi.ir

Национальный банк Ирана — «Банк Мели Иран» планирует открыть филиал в Казани. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством банка и послом Исламской Республики Иран в России Медхи Санаи.

Открытие филиалов зарубежных банков на территории России запрещено согласно законодательству РФ. Однако в этом случае могут создаваться дочерние предприятия с долей российского участия, пояснила Галимова.

Ранее сообщалось, что в Казани может появиться филиал Исламского банка Дубая.

ЭкономикаБанки Татарстан
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