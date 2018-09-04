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Против сотрудника Центра противодействия экстремизму завели дело о пытках

16:16, 04.09.2018
Против сотрудника Центра противодействия экстремизму завели дело о пытках
Фото: pixabay.com

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело против замначальника 2-го отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО.

Дело завели по факту превышения полномочий в отношении Рустама Жилетежева по заявлению 38-летнего жителя республики, передает «Дождь».

По его словам, сотрудники Центра «Э» по СКФО, включая фигуранта дела, пытали его, в том числе используя электрический ток. Отмечается, что они «склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению».

У пострадавшего зафиксировали поверхностную рану правой кисти (предположительно, от удара током), а также кровоподтеки на затылке и левом глазу.

Ранее двум сотрудникам казанской ИК-18 предъявили обвинения в избиении заключенного.

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