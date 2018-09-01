Двум сотрудникам казанской ИК-18 предъявили обвинения из-за избиения заключенного

В Казани двум сотрудникам исправительной колонии №18 предъявили обвинение в пытках заключенных.

По данным следствия, в августе этого года оперативники Ленар Гаязов и Андрей Семенов избили заключенного. Из материалов уголовного дела следует, что в 2015 году тот же Гаязов с помощью «деревянного предмета» нанес удары другому осужденному.



Ранее стали известны подробности дела двух других сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении осужденных.