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Двум сотрудникам казанской ИК-18 предъявили обвинения из-за избиения заключенного

23:29, 01.09.2018
Двум сотрудникам казанской ИК-18 предъявили обвинения из-за избиения заключенного
Фото: pixabay.com

В Казани двум сотрудникам исправительной колонии №18 предъявили обвинение в пытках заключенных.

По данным следствия, в августе этого года оперативники Ленар Гаязов и Андрей Семенов избили заключенного. Из материалов уголовного дела следует, что в 2015 году тот же Гаязов с помощью «деревянного предмета» нанес удары другому осужденному.

Ранее стали известны подробности дела двух других сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении осужденных.

Происшествия Татарстан
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