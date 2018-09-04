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Недалеко от посольства США в Каире нашли взрывное устройство — СМИ

15:29, 04.09.2018

Недалеко от посольства США в столице Египта обнаружили и обезвредили взрывное устройство. Жертв и разрушений в результате инцидента нет.

«В частности, ведется проверка документов подозрительных лиц и транспортных средств», — передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности.

Отмечается, что в ряде районов Каира введены повышенные меры безопасности.

Ранее сообщалось, что возле здания посольства США в Пекине прогремел взрыв.

Происшествия
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