Недалеко от посольства США в Каире нашли взрывное устройство — СМИ
Недалеко от посольства США в столице Египта обнаружили и обезвредили взрывное устройство. Жертв и разрушений в результате инцидента нет.
«В частности, ведется проверка документов подозрительных лиц и транспортных средств», — передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности.
Отмечается, что в ряде районов Каира введены повышенные меры безопасности.
Ранее сообщалось, что возле здания посольства США в Пекине прогремел взрыв.Происшествия
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