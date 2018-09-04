В Кремле пообещали долго помнить о нелестных словах британского руководства в адрес Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина в адрес экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, напомнил о резких высказываниях из Лондона в адрес Владимира Путина.

Он отметил, что за этими нелестными словами не последовало извинений.

«Наверное, у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе и господином Джонсоном, в отношении нашего президента. У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил», — приводят слова Пескова RT.

Ранее Костин во время мероприятия МГИМО в честь начала учебного года отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров «в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный». Затем он привел в сравнение западных коллег дипломата. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», — заявил президент ВТБ. В тот же день Костин извинился за свои слова.