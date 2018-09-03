Костин извинился перед Джонсоном за фразу про «уродов»

Президент ВТБ Андрей Костин извинился перед бывшим министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном за свои ранее сказанные слова про «уродов». Об этом сообщает пресс-служба банка.

В кредитной организации отметили, что деятельность Джонсона во главе британского МИД пришлась на период значительного ухудшения и без того непростых российско-британских отношений, отмечается в сообщении.

«Эмоциональное высказывание г-на Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний», — цитируют «Ведомости» сообщение пресс-службы ВТБ.

Там подчеркнули, что президент ВТБ приносит «искренние извинения».

Напомним, что сегодня Костин вместе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым принимал участие в мероприятии МГИМО в честь начала учебного года.

Он отметил, что Лавров «в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный». Затем он привел в сравнение западных коллег Лаврова. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», — заявил президент ВТБ.