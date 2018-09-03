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Костин извинился перед Джонсоном за фразу про «уродов»

23:59, 03.09.2018
Костин извинился перед Джонсоном за фразу про «уродов»
Фото: kremlin.ru

Президент ВТБ Андрей Костин извинился перед бывшим министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном за свои ранее сказанные слова про «уродов». Об этом сообщает пресс-служба банка.

В кредитной организации отметили, что деятельность Джонсона во главе британского МИД пришлась на период значительного ухудшения и без того непростых российско-британских отношений, отмечается в сообщении.

«Эмоциональное высказывание г-на Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами. Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний», — цитируют «Ведомости» сообщение пресс-службы ВТБ.

Там подчеркнули, что президент ВТБ приносит «искренние извинения».

Напомним, что сегодня Костин вместе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым принимал участие в мероприятии МГИМО в честь начала учебного года.

Он отметил, что Лавров «в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный». Затем он привел в сравнение западных коллег Лаврова. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», — заявил президент ВТБ.

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