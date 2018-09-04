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Происшествия

Президиум Мосгорсуда отменил арест фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик

13:28, 04.09.2018
Президиум Мосгорсуда отменил арест фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик
Фото: pixabay.com

Президиум Московского городского суда отменил решение об аресте фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик и направил дело на новое рассмотрение.

«Суд постановил: апелляционное постановление Мосгорсуда отменить, направить дело на новое рассмотрение», — цитирует слова судьи «РИА Новости».

Ранее Дорогомиловский суд Москвы отпустил Дубовик из СИЗО под домашний арест.

Происшествия
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