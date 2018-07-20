Казань вошла в топ-3 городов для ностальгического туризма по итогам ЧМ-2018

Казань вошла в тройку городов-лидеров для ностальгического туризма по итогам чемпионата мира по футболу — 2018, опередив Москву.



Столицу Татарстана обогнали Сочи и Санкт-Петербург, говорится в сообщении мэрии Казани. По результатам соцопроса Tvil.ru, Казань набрала 11% голосов туристов, Санкт-Петербург — 23%, Сочи — 30%, Москва — 9% и Самара — 7% голосов.

В пятерку городов, в которые путешественники хотели бы вернуться в первую очередь, на четвертом и пятом местах расположились Москва и Самара. Нижний Новгород, Калининград и Ростов-на-Дону набрали по 5% голосов, Екатеринбург — 4% и Волгоград — 2%.

Напомним, столицу Татарстана во время ЧМ-2018 посетили 300 тысяч туристов.