10 банков РФ подняли ставки по вкладам из-за возможного оттока капитала

В России 10 банков подняли среднюю максимальную ставку вкладов на 0,24 процентного пункта — до 6,559% годовых.

Отмечается, что последний раз индикатор находился выше этого уровня во второй декаде марта этого года до последнего снижения ЦБ ключевой ставки 26 марта на 0,25 п. п. до 7,25% годовых.

По данным «Ведомостей», банки таким образом пытаются подстраховаться от возможного оттока денег с рублевых депозитов.

Напомним, средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц в первой декаде августа выросла до 6,32% годовых.