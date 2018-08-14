Максимальная ставка вкладов физлиц вернулась к росту

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 по размеру депозитов физлиц в первой декаде августа выросла до 6,32% годовых.



В июле максимальная ставка снижалась — в первой декаде месяца она составила 6,39% годовых, во второй — 6,33% и в последней декаде июля — 6,31%, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что с начала 2018 года Центробанк рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка.

Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов для населения не выше этой ставки, увеличенной на 2 процентных пункта.