Минстрой РФ предложил защитить покупателей машино-мест и кладовых при банкротстве застройщиков

Минстрой России предложил законодательно защитить покупателей машино-мест и кладовых по договорам долевого участия (ДДУ) при банкротстве застройщиков.

Также законопроект уточняет правила заключения ДДУ с застройщиком-банкротом и правила государственной регистрации ДДУ с ним, если договор заключается с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Нововведение позволит Росреестру отказывать застройщику-банкроту в государственной регистрации ДДУ, если документ заключается не с фондом.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что число обманутых дольщиков в России превысило 34 тысячи. При этом в первом полугодии 2018 года по проблемным объектам заключено 90,6 тыс. договоров долевого участия.