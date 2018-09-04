В Татарстане в 2018 году восстановили около 2,4 га леса

В Татарстане в 2018 году восстановили около 2,4 тыс. га леса. Высадку производили татарстанские лесоводы, сообщил на брифинге в кабине министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В том числе на 1,8 тыс. га высажены новые леса, еще на 1813 гектарах в этом году были заложены защитные противоэррозионные насаждения. В лесопитомниках выращено 59 миллионов саженцев, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, в Казани высадили 4 тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников.