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В Татарстане в 2018 году восстановили около 2,4 га леса

10:13, 04.09.2018
В Татарстане в 2018 году восстановили около 2,4 га леса
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

В Татарстане в 2018 году восстановили около 2,4 тыс. га леса. Высадку производили татарстанские лесоводы, сообщил на брифинге в кабине министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В том числе на 1,8 тыс. га высажены новые леса, еще на 1813 гектарах в этом году были заложены защитные противоэррозионные насаждения. В лесопитомниках выращено 59 миллионов саженцев, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, в Казани высадили 4 тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников.

ОбществоВласть Татарстан
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