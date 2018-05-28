В Казани высадили 4 тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников

В Казани в рамках комплексного благоустройства в этом году высадили 4 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников. Планируется, что и площадь цветников увеличится на 1,5 тыс. кв. м — до 19 тыс. кв. м, передает корреспондент «Реального времени» с делового понедельника в мэрии города.



Рекордное количество цветов и посадка деревьев осуществляется в рамках республиканского и федерального финансирования в размере 1,258 млрд рублей.

На эти средства в Казани также продолжат благоустройство восьми общественных пространств. Комплексное благоустройство завершится в Горкинско-Ометьевском лесопарке, парке «Крылья Советов» и на набережной озера Кабан от театра Камала до Назарбаева.

Закончатся этим летом работы по трем новым пешеходным зонам — бульварам по улице Фучика, Абсалямова и по Декабристов от метро «Козья Слобода» до Центра семьи «Казан». На пересечении Декабристов и Сибгата Хакима появится новый сквер, в границы которого вошла улица Рабочая. Новый парк также будет благоустроен на улице Карбышева.

Напомним, Татарстан может получить 1,5 млрд рублей грантов на создание городской среды.