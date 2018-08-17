«Татагропромбанк» намерен обанкротить Васильевский стекольный завод

Конкурсный управляющий ООО «Татагропромбанк» заявил о намерении подать иск о признании банкротом АО «Васильевский стекольный завод». Агентство по страхованию вкладов отметило, что у предприятия обнаружены признаки банкротства.

На начало судебного разбирательства долг завода перед банком составлял 14,5 млн рублей. Это следует из данных картотеки Арбитражного суда РТ. К слову, разбирательство длится с ноября 2017 года.

Ранее торги имуществом «Татагропромбанка» общей стоимостью 895,6 млн рублей признали несостоявшимися.