Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев: «Надеемся, что Обляков выйдет на другой уровень»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в команду полузащитника «Уфы» Ивана Облякова. Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до окончания сезона 2022/23.

«Если бы «Уфа» пробилась в групповую стадию, думаю, приложила бы все усилия, чтобы сохранить состав. Переговоры получились непростыми и долгими. В принципе, понимания достигли быстро. Но существовало несколько условий, в том числе и выступление команды в еврокубках.

Теперь надеемся, что Ваня выйдет на другой уровень в ЦСКА. Он сейчас один из самых талантливых молодых российских игроков, в таком возрасте имеет за плечами серьезный багаж матчей в Премьер-лиге», — сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу».