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Скончался экс-депутат Заксобрания Оренбургской области Николай Скрипаль

03:03, 04.09.2018
Скончался экс-депутат Заксобрания Оренбургской области Николай Скрипаль
Фото: скриншот видео youtube.com

На 65-м году жизни скончался экс-депутат Законодательного собрания Оренбургской области, многолетний глава компании «Газпромдорстрой» Николай Иванович Скрипаль. Об этом сообщается на сайте Заксобрания Оренбургской области.

Отмечается, что Скрипаль многое сделал для совершенствования законодательной базы. В частности, внес большой вклад в развитие дорожной отрасли Оренбуржья, говорится в сообщении.

Николай Скрипаль родился в селе Великая Березка (Украинская ССР). Он окончил Конотопский строительный техникум, Северо-Западную академию государственной службы.

Он прошел путь от дорожного рабочего до генерального директора ООО «Газпромдорстрой». Дважды избирался депутатом Законодательного собрания Оренбургской области III и IV созывов. Был руководителем фракции «Единая Россия» в областном парламенте.

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