Число обманутых дольщиков в России превысило 34 тысячи — Минстрой

В России более 34 тыс. граждан включены в реестр обманутых дольщиков. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.



По итогам полугодия в стране насчитывается 880 проблемных объектов, по которым заключено 90,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ).

«34 085 граждан, которые пострадали от застройщиков и внесены в федеральный реестр пострадавших», — передает «РИА Новости».

По его словам, в первом полугодии был исключен из списка проблемных 21 объект. До конца года планируется восстановить права граждан по 37 объектам.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ разработает единую систему государственного надзора за долевым строительством.