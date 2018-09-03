Николай Ураев о возможном назначении в КЭТЗ: «Разыгрываете? Я об этом ничего не слышал»

Николай Ураев, ранее возглавлявший завод «Элекон», заявил, что не знает о том, что его кандидатура рассматривается на пост председателя или гендиректора КЭТЗ.

«Я об этом ничего не слышал. Разыгрываете? Как раз вчера у меня прошел день рождения», — рассказал Ураев.



По его словам, он покинул Казань и теперь постоянно проживает в Москве. С 1 сентября начал преподавать право в Российском экономическом университете им. Плеханова.

В КЭТЗ сегодня должно пройти переизбрание председателя совета директоров. Нынешний гендиректор 65-летний Владимир Гинсбург, вероятнее всего, сохранит пост. Однако среди возможных его преемников называли зятя Колесова — Николая Ураева. Подробнее — в материале «Реального времени».

