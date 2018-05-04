Ураев Николай Николаевич

Общая информация

Генеральный директор АО «Завод Элекон», депутат Казанской городской Думы

Образование:

2002 г. — Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция»; в 2015 году окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ с отличием по направлению «Менеджмент»;

2016 году успешно прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовая деятельность

2000-2001 гг. — менеджер ООО «Альфа»;

2001-2002 гг. — юрист ООО «Альфа»;

2002-2003 гг. — заместитель директора ООО «Альфа»;

2003-2004 гг. — исполнительный директор ООО «Омега»;

2004-2006 гг. — заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям ОАО «Завод Элекон»;

2006-2010 гг. — первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ОАО «Завод Элекон»;

С июля 2010 года — генеральный директор АО «Завод Элекон».

Награды и другие виды поощрений:



медаль «В память 1000-летия Казани» (2005); медаль «90 лет ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (2006), медаль Федерации космонавтики России им. Ю.А.Гагарина (2009); Орден Федерации космонавтики России им. Ю.А.Гагарина (2010); медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2010); юбилейная медаль «Полет Ю.А.Гагарина» (2011); медаль Союза машиностроителей России «За доблестный труд» (2012); Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ (2013); Благодарность Администрации президента Российской Федерации — Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе (2013); знак отличия Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви «За церковные заслуги» (2014); медаль «За верность Долгу и Отечеству» (2014); звание «Почетный машиностроитель» (2014), медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2015); медаль «За доблестный труд» (2015); Орден преподобного Серафима Саровского (2016); Почетная грамота Государственной корпорации «Ростех» (2016); Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ (2017).

Кандидат юридических наук.



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