Ураев Николай Николаевич
Общая информация
Генеральный директор АО «Завод Элекон», депутат Казанской городской Думы
Образование:
2002 г. — Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция»; в 2015 году окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ с отличием по направлению «Менеджмент»;
2016 году успешно прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Трудовая деятельность
2000-2001 гг. — менеджер ООО «Альфа»;
2001-2002 гг. — юрист ООО «Альфа»;
2002-2003 гг. — заместитель директора ООО «Альфа»;
2003-2004 гг. — исполнительный директор ООО «Омега»;
2004-2006 гг. — заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям ОАО «Завод Элекон»;
2006-2010 гг. — первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ОАО «Завод Элекон»;
С июля 2010 года — генеральный директор АО «Завод Элекон».
Награды и другие виды поощрений:
медаль «В память 1000-летия Казани» (2005); медаль «90 лет ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (2006), медаль Федерации космонавтики России им. Ю.А.Гагарина (2009); Орден Федерации космонавтики России им. Ю.А.Гагарина (2010); медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2010); юбилейная медаль «Полет Ю.А.Гагарина» (2011); медаль Союза машиностроителей России «За доблестный труд» (2012); Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ (2013); Благодарность Администрации президента Российской Федерации — Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе (2013); знак отличия Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви «За церковные заслуги» (2014); медаль «За верность Долгу и Отечеству» (2014); звание «Почетный машиностроитель» (2014), медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2015); медаль «За доблестный труд» (2015); Орден преподобного Серафима Саровского (2016); Почетная грамота Государственной корпорации «Ростех» (2016); Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ (2017).
Кандидат юридических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Короленко, 52а
- Телефон: +7 843 519 57 07, +7 843 519 58 33
- Email: aleks171973@yandex.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018