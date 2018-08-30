Новости общества

17:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в 10 районах Татарстана

15:54, 30.08.2018
МЧС предупредило о высокой пожароопасности лесов в 10 районах Татарстана
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило, что 31 августа в 10 районах республики ожидается четвертый класс пожарной опасности лесов.

Пожарная опасность сохранится в Арском, Атнинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Буинском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском районах и d Казани, говорится в прогнозе МЧС.

Ранее ведомство уже предупреждало, что в РТ с 23 по 31 августа местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты