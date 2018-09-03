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Долги средней российской семьи перед банками увеличились на 19%

14:52, 03.09.2018
Долги средней российской семьи перед банками увеличились на 19%
Фото: pixabay.com

Средняя российская семья должна банкам 234,6 тыс. рублей. Такие данные приводят эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам первого полугодия 2018 года.

«В пересчете на каждое российское домохозяйство объем кредитной задолженности составил 234,6 тыс. рублей — на 19% выше, чем годом ранее», — передает RNS со ссылкой на исследование.

При этом просроченная задолженность в пересчете на каждое домохозяйство составила 14,4 тыс. рублей (15,4 тыс. рублей в 2017 году).

Отмечается, что расчеты сделаны на основании данных Банка России и Росстата.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что долги россиян растут в два раза быстрее их зарплат.

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